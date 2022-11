Inge, « enchantement » ou « son désir naissant »

Sa force à elle et ses nouvelles créations en sont le reflet, c’est l’amour, la poésie, l’imagination, le rêve finalement. Benoît Piedbœuf présentait l’exposition: "Le" Troisième œil "," Le miroir "," rêver de fleurs "ou" crazy horses girls "célèbrent, après sa période plus sombre de la pandémie, son retour aux chatoiements de teintes, aux couleurs byzantines, aux environnements luxueux, à la générosité et à l’opulence des cadres de vie et d’expression. Il y a presque des enluminures tant ses structures colorées, ses pétales et ses perles sont précis, pour encadrer le sujet principal".