C’est aussi un lieu où il est possible d’obtenir, via un guichet, une série de renseignements ou tout simplement un titre de transport. Le site de Gouvy, suivant la SNCB, ne manque d’ailleurs pas d’atouts: "La gare de Gouvy accueille chaque semaine près de 1 500 voyageurs et propose deux liaisons par heure: l’une vers Liège-Guillemins, l’autre vers Luxembourg-ville", est-il indiqué, oubliant sans doute, par omission, que c’est elle qui a fermé les lieux il y a un an.

On ne reviendra pas en arrière et aujourd’hui, cette même SNCB se félicite que la gare retrouve une vie: "Suite à un appel à projets, la SNCB et la Commune ont développé une collaboration pour l’occupation d’un espace au sein de la gare. L’antenne a ouvert ses portes au début du mois d’octobre suite aux travaux d’aménagement. La localisation idéale de la gare permet à la commune de proposer des services locaux tant pour l’emploi, le logement, l’énergie ou encore la jeunesse."

Services

Ce dossier a été analysé au conseil communal gouvion et n’avait pas reçu l’adhésion de tous. La majorité comptait cependant sur ces locaux pour y établir plusieurs services. Moyennant rétribution à la SNCB.

C’est donc chose faite depuis quelques semaines maintenant. "L’antenne propose déjà des services d’accueil de la jeunesse (permanence MJ23). D’autres permanences d’organismes tels que la Maison de l’Emploi (le Forem), l’Association de promotion du Logement (Le Miroir Vagabond ASBL), L’ASBL Living Together, ou encore le guichet énergie pourraient encore rejoindre l’aventure", commente encore la SNCB.

Accessible

Une SNCB qui rappelle l’objectif de son appel à projets: "Déployer des activités pour créer un lien avec l’environnement local et valoriser au mieux les espaces inutilisés dans les gares. Le tout profite tant aux voyageurs qui sont accueillis dans une gare vivante et animée à différents moments de la journée qu’aux riverains qui peuvent bénéficier des services offerts", notant au passage: "Ce bureau décentralisé est idéalement situé et permet aux habitants de la commune de profiter de nombreux services. À proximité du centre et des commerces, il est très accessible via les transports en commun.".