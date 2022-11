Et maintenant, une Chouffe sans alcool

Pour marquer son 40e anniversaire, la brasserie d’Achouffe sort une Chouffe sans alcool dont on dit qu’elle est rafraîchissante et savoureuse, avec le fruité typique des bières de la même famille. Elle sera disponible sur le marché belge à partir de la fin novembre et sera vendue en bouteilles de 33 cl.