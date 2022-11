À la barre pour la présentation, la commissaire Martin. De ce règlement, on retiendra qu’il n’y a pas eu une unanimité entre les 12 communes que compte la zone. En cause, plusieurs points entraînant des interprétations différentes entre les mandataires de ces entités. Ces points touchent les chiens et les animaux dangereux, les NAC ou Nouveaux Animaux de Compagnie, la gestion des déchets, les camps et mouvements de jeunesse et enfin les hébergements touristiques. Des règles particulières pourraient ainsi être d’application en fonction des communes. Consensus par contre sur les feux d’artifice. Ces derniers seront autorisés les nuits de Noël et Nouvel an, entre 23 h 30 et minuit trente. Il est émis une recommandation – et non une obligation – pour qu’ils soient à bruit contenu.

Un nouvel outil en ligne

Autre présentation de la commissaire Martin, celle qui vise à la prise de rendez-vous avec les services de police. Un nouvel outil vient d’être lancé, début de cette semaine. Le but avoué: éviter de faire la file pour un dépôt de plainte ou la déclaration de perte d’un document. À tout malheur chose est bonne puisque, du côté de la police, on souligne que "l’expérience acquise durant la période de confinement" a permis d’élaborer le système.

Permanence à marche

Le rendez-vous se prend en ligne. "Lors de la fixation du rendez-vous, vous serez amenés à spécifier le type de demande ou la nature du dossier (perte d’un document, conflit de voisinage,…), ce qui permettra à nos services de planifier adéquatement la plage horaire nécessaire à cette entrevue. Vous serez également informés des documents que vous devrez emporter avec vous à cette occasion", précise-t-on. Notons que pour les personnes qui ne disposent pas d’internet, une ligne téléphonique sera accessible. Le numéro d’urgence "101" est bien entendu maintenu et le bureau d’accueil zonal à Marche-en-Famenne, est, lui, accessible 24 h/24 et ce même hors rendez-vous.