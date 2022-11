Coup de chaud pour la Virtonnaise

Gâteaux stars à Hollywood, thème strass et paillettes pour la onzième semaine du concours. Pour la première épreuve, il fallait revisiter le succès. Et ça n’en a pas été un pour Adelina. Sa compotée de poire et fève de tonca n’a pas convaincu le jury. Le visuel n’y était pas, et le chocolat l’emportait sur le goût de la dacquoise. " Gaston Lenotre doit se retourner dans sa tombe, on est loin du succès. " , déplore Cyril Lignac. Flop pour Adelina (et pour son compagnon Benjamin aussi, d’ailleurs).