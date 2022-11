Attert: le conseil communal des enfants est en place

Après avoir prêté serment devant le député bourgmestre Josy Arens et l’échevine de la Jeunesse Bernadette Heynen, les jeunes ont d’ores et déjà tour à tour présenté plusieurs de leurs projets qui leur trottent dans la tête: "Ce qui nous a motivé de venir au Conseil communal des enfants, c’est de défendre nos idées pour mieux connaître la commune et pour la rendre plus jolie encore précise le petit Gapsard. Un autre jeune de la verte vallée a ajouté: Nous avons choisi cette année de semer et de planter pour lutter contre le réchauffement climatique, protéger les animaux, les forêts." Un troisième jeune élu attertois a conclu: "Nous voulons donner de la couleur et des végétaux à nos villages en plantant des arbres, des fleurs en partageant des semences. Nous allons consulter des spécialistes du Parc naturel, du Département de la Nature et des Forêts… pour nous conseiller dans nos actions."

Pour mener à bien tous leurs projets, les 14 jeunes seront encadrés par l’échevine Heyen et par l’employé communal Patrick Rausch du service des ressources humaines.

Les 14 élus

Les 14 jeunes élus sont pour l’école communale d’Attert: Louise Dewitte et Gaspard Feller, pour l’école Enova: Fanchon Blérot et Gaspard Clérin, pour l’école d’Heinstert: Lorys Freylinger et Lucie Roy, pour l’école communale de Metzert: Eliot Henaux et Lucie Meer, pour l’école de Notomb: Jules Depouchon et Jules Goffette, pour l’école communale de Thiaumont: Orane Peter et Lucie Scherer, pour l’école communale de Tontelange: Valentine Glaude et Clarisse Peric.