On aurait bien aimé le faire effectivement, on l’a déjà annoncé sur nos réseaux.

Pourquoi avoir annulé ?

Tout simplement, on constatait que beaucoup d’écrans apparaissaient à gauche et à droite, des clubs, des cafés, ce qui est normal. Cela rendait la tâche compliquée de rassembler beaucoup de monde. Les gens vont vers des endroits plus familiers pour eux. C’était compliqué de rassembler des gens à un seul endroit. Il valait mieux se concentrer sur nos commerces.

Vous aviez fait des pré-inscriptions ?

On avait prévu de faire une billetterie où la totalité de la billetterie serait allée à une association à but social et écologique. Les gens qui se sont inscrits seront remboursés dans les plus brefs délais. (NDLR: la page Facebook annonçait déjà le 14 novembre supprimer la billetterie et « avoir essuyé plusieurs refus d’associations afin de bénéficier des entrées »).

Vous n’aviez pas beaucoup de monde ?

Si, on avait des gens intéressés, qui se sont inscrits. Après est-ce que cela en valait la peine dans ce genre de salle ? On en doutait de plus en plus. On a pris donc cette décision.

Une déception de ne pas l’organiser ?

Bien sûr, quand on se lance dans des projets événementiels, on est dans l’attente de faire plaisir, de ressembler du monde et on voyait bien que pour ces deux facteurs, il y avait du débat. Rester sage cette année, c’était la meilleure solution.

Et si on va en finale ?

C’est clair que si on sent un engouement, qu’on va loin, on essaiera d’organiser quelque chose de plus concret, on n’y est pas encore, attendons les trois premiers matches et surtout voir l’engouement. Mais oui, on pourrait organiser quelque chose.