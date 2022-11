250 élèves d'Houffalize initiés aux métiers de la Défense

Mardi, une journée de présentation et de sensibilisation aux métiers et missions de la Défense a été organisée sur le site de l’athénée royal d’Houffalize. Plus de 250 élèves y ont pris part, issus de toutes les écoles communales du territoire houffalois. Pour le centre d’instruction de base & d’écolage sud, basé à Marche-en-Famenne depuis 2021, il s’agissait d’une première dans le genre vu que son rôle est habituellement axé vers la formation d’officiers et sous-officiers recrutés sous diplôme. Cette journée avec des enfants sortait donc de son cadre de travail habituel. "Cette démarche avait pour but de faire découvrir aux écoliers en quoi consistent le métier de militaire et les différentes missions qui peuvent leur être attribuées, explique-t-on du côté du CIBE. À quelques jours de la commémoration de l’armistice du 11 novembre, cette visite a aussi permis de faire le lien pédagogique sur le devoir de mémoire de nos anciens."