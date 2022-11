Rendeux: Nanou Horicks était le bénévolat personnifié

Cause environnementale

L’annonce de son décès a été ressentie comme une véritable onde de choc en terre rendeusienne. C’est que Nanou Horicks était présente dans de nombreuses associations, n’intégrant aucun groupe pour y faire de la figuration, bien au contraire. On la retrouve ainsi au sein de la CLDR, membre de la Maison de la Culture Famenne-Ardenne. Femme engagée, elle était une ardente défenderesse de la cause environnementale. Elle fait partie des membres fondateurs du Système d’Échanges Local, le SEL, qui a vu le jour à Rendeux. Avec une énergie à revendre, elle militait pour un monde plus juste. Si elle a travaillé au centre Couleurs du Monde à Rendeux, elle a été de tous les combats pour que le centre trouve sa place au sein de l’entité. Un défi qu’elle a relevé. Ses compétences dépasseront les frontières de sa commune, notamment au sein du club cyclo le Val de l’Aisne, d’Érezée où elle prenait en charge les activités liées aux vélos électriques.

Curieuse de tout

Passionnée de vannerie, de poterie, Nanou Horicks était curieuse de tout, aimait apprendre, échanger et partager. Impossible d’évoquer son souvenir sans mettre en avant la réelle complicité qui l’unissait à son époux, Roger Demaret, lui aussi investi dans la vie associative locale, notamment mais pas uniquement via le Cercle Culture Tourisme et Nature de Rendeux. Le couple avait élu domicile à Waharday sur les hauteurs rendeusiennes. Trois enfants sont venus enrichir cette union, plusieurs petits-enfants complétant l’album familial.