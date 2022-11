Lierneux: Gaston Leroux a quitté les siens

Homme de convictions

Gaston Leroux aura marqué l’histoire politique de sa commune, Lierneux, après les fusions. Passionné, homme de convictions, défendant ses idées, revendiquant son appartenance au PSC, ancêtre du Cdh, Gaston Leroux reprend une tradition familiale en remplaçant son beau-père, Victor Cornet, au sein du collège. Il y épaulera le défunt bourgmestre Louis Gaiotti en tant qu’échevin, notamment de l’enseignement. Il se chargera également, pendant ses mandats de 1995 à 2006, du sport ou du développement rural. Après l’écharpe scabinale, il reste conseiller communal, ne se représentant plus lors du dernier scrutin, en 2018. Pertinent dans ses analyses, il ne maniait aucunement la langue de bois. Certaines passes d’armes au conseil sont restées dans les mémoires.

CMH

De la vie de Gaston Leroux, on retiendra également son action au sein du Centre Médical Héliporté, le CMH, de Bra-sur-Lienne. Il est là dès les premiers moments avec le docteur Luc Maquoi, notamment pour le lancement du secours héliporté. Il était toujours membre du conseil d’administration de l’institution. Gaston Leroux passa la plus grande partie de sa vie professionnelle dans le secteur bancaire, à une époque où les rapports humains étaient au centre de la profession. Toujours de bonne rencontre, non avare d’un bon mot, un sourire en coin où un petit rire qui s’échappait, Gaston Leroux ne rechignait jamais à la tâche dans le secteur associatif, notamment à Bra-sur-Lienne. Bra-sur-Lienne, là où il a vu le jour en août 1952. Gaston Leroux était veuf d’Anne Cornet. Il était papa à deux reprises et également grand-père. C’est ce mercredi après-midi que ses funérailles seront célébrées.