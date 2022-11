L’habitat groupé en expansion en province de Luxembourg: déjà une vingtaine de lieux

Qu’est-ce que l’habitat groupé ?

Pour en apprendre davantage sur ce concept, les visiteurs, venus de partout en Belgique et même de France, ont eu l’opportunité d’aller à la rencontre d’experts ou d’habitants. Au travers de multiples activités, de conférences ou d’ateliers interactifs, la notion d’habitat groupé fait sens. Il permet à des groupes de citoyens de concevoir et gérer leur habitat de manière collective, en combinant espaces privatifs et communs, afin de répondre pour un mieux à leurs besoins, en cohérence avec leurs moyens. Pascale Thys, organisatrice du salon, explique d’ailleurs que l’habitat groupé est multiforme, "Il peut se baser sur un projet économique, social, philosophique ou encore écologique. Il peut partir d’une volonté de créer un potager en commun, ou sur un projet solidaire axé sur une problématique spécifique telle que la solitude, l’âge ou encore le handicap. Il n’y a pas vraiment de définition précise, confie-t-elle, Il y a des formules pour tout type de moyens financiers, mais sans l’esprit d’une culture de vie commune, c’est compliqué."

Une province réticente ?

Yves Fryns, président de l’ASBL Abbeyfield et exposant lors du salon, pense que les habitants de la province ne sont pas toujours ouverts à ce type de projet: "Faire vivre des gens de la province en collectivité, c’est compliqué. Ici les gens sont très conservateurs, ils vivent de manière plutôt indépendante. Les Liégeois, par exemple, vivent dans un esprit beaucoup plus communicatif", avance-t-il. Pascale Thys explique cette réticence autrement: "Il y a un énorme travail à faire dans cette province, il n’y a pas encore une grande connaissance au niveau des communes et des pouvoirs communaux. L’urbanisme peut par exemple poser problème, il faudrait aller frapper aux portes de chaque Commune et leur expliquer ce qu’est l’habitat groupé. Il y a des règles, par exemple liées aux rénovations de fermes abandonnées, qui aujourd’hui, empêchent la conception d’un habitat groupé dans la province du Luxembourg". Ceci dit, la coordinatrice d’Habitat et Participation se veut toutefois enjouée, "C’est un mouvement en pleine expansion dans la province du Luxembourg, il y a du territoire, on peut faire de l’écologie, il y a beaucoup d’espaces agricoles. Aujourd’hui, il existe déjà une vingtaine d’habitats groupés dans la province, et les citoyens s’y intéressent de plus en plus".

« Une volonté de renforcer la solidarité entre habitants »

Plusieurs exposants du salon ont partagé leur expérience en tant qu’habitant d’habitat groupé, ou leur souhait d’y vivre. Un habitat groupé axé sur la solidarité.

Jérémy Noyon vit avec ses deux enfants, et depuis trois ans, il est locataire d’un appartement au sein de l’habitat groupé de Couillet. "Pour ma part, je vis dans un 70m² avec deux chambres, et mon loyer tourne aux alentours des 435 €, avec une partie des charges étant comprises". Cet espace bâti est constitué de 13 logements, dont 10 déjà occupés. Il n’y a pas d’opportunité d’achat, il ne s’agit que de locations. "L’habitat dans lequel je vis est un habitat solidaire, il y a une volonté affichée de renforcer la solidarité entre habitants. Par exemple, une de nos habitantes est conduite à l’hôpital pour sa dialyse trois fois par semaine. À tour de rôle, on se relaye pour l’y conduire, et c’est beaucoup plus avantageux pour elle".

Le Couilletois explique que cette approche solidaire est axée sur un système de communication horizontale, sans hiérarchie. "Des réunions ont lieu régulièrement pour prendre des décisions quant à la collectivité. Il a par exemple été décidé que chaque locataire payera une consommation de mazout égale, qu’importe si certains ont plus consommé que d’autres". Et plus que la facture de chauffage, beaucoup d’autres choses sont encore partagées. "Il y a une bibliothèque commune, un potager partagé géré collectivement et beaucoup de repas sont également partagés, c’est vraiment chouette", conclut-il.

Un habitat groupé pour seniors

Autre exposant du salon, L’ASBL Abbeyfield dispose de cinq maisons d’environ 10 logements en Wallonie, dont la dernière est en création près de Namur, à Vitrival. Cette nouvelle forme d’habitat groupé est destinée aux seniors isolés, de plus de 60 ans, souhaitant un nouveau projet de vie en compagnie d’autres personnes. La genèse du projet découle d’une gestion collective du quotidien entre locataires: repas partagés, jardins partagés ou encore création d’activités communes. Claire, rencontrée lors du salon, témoigne son intérêt: "Ma fille vient de se marier et ne vit plus à la maison. Ma maman quant à elle est décédée il y a peu. Je me retrouve donc seule dans ma grande maison. Louer un logement dans la nouvelle propriété à Vitrival me paraît être une bonne perspective afin de ne plus être seule, et me sentir en sécurité".