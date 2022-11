Alors on va faire une course à pied, on se dit que ce sera vite fait, on ne pense pas au parapluie et, en cours de route, on reçoit la saucée… Une bonne qui fait qu’on va rester avec des vêtements un peu humides jusqu’à la fin de la journée. Et quand, le soir, on se retrouve enfin au sec et au chaud, il est trop tard ! On a le nez qui coule, on éternue… On sent que ça y est: on l’a chopé.

Le rhume !

On peut dire aussi le coryza. Ou l’enchifrènement.

Mais, aujourd’hui, on ne dit plus que le rhume. Pourtant, si on regarde le Grand Larousse du XIXe siècle, les trois termes se valent.

Le Grand Larousse, à l’entrée CORYZA, dit ceci: "Inflammation catarrhale de la membrane muqueuse qui tapisse les fosses nasales. Cette maladie est également désignée sous les noms de catarrhe nasal, enchifrènement et, vulgairement, sous celui de rhume."

Et, à l’entrée RHUME, il redit bien: "Rhume est l’expression vulgaire…" Donc, l’expression vulgaire du coryza ou de l’enchifrènement.

Au XIXe siècle, le coryza, beau mot issu du grec et du latin, se portait vraiment bien. Il dominait dans l’usage.

Le Grand Robert le montre avec un exemple tiré des Misérables: "Joly avait un fort coryza que Laigle commençait à partager".

Il occupe aussi un emploi vraiment intéressant dans le poème de Paul Verlaine, intitulé Monsieur Prudhomme. Un poème d’une grande richesse, tant pour son propos que pour sa forme.

Verlaine se veut satirique. Il pique aussi bien le bourgeois parvenu que les maîtres de la poésie romantique, avec lesquels il veut prendre ses distances.

Et son gros père bourgeois, ridicule dans sa bouffissure et ses pantoufles, songe à marier sa fille. Avec quelqu’un de bien, quelqu’un dans son genre. Mais sûrement pas un poète.

Eux, il les a "plus en horreur que son éternel coryza".

Quant à l’enchifrènement, il est parfaitement mis en situation dans la chanson Tonton Nestor de Georges Brassens.