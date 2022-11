Avec Planet Group, dont je suis le PDG, on a appris par hasard qu’il était en réorganisation judiciaire. Il nous restait cinq jours pour faire une offre au tribunal. On a rapidement monté notre dossier. Quatre semaines plus tard, le château nous était attribué.

Trois candidats repreneur s’étaient manifestés: le footballeur Axel Witsel, le groupe hôtelier Van der Valk et vous donc. Le montant mis sur la table était-il le seul critère d’acquisition ?

Axel Witsel n’a finalement émis aucune offre. Van der Valk a fait une offre de 8 millions d'€ au premier tour d’enchères. Mais celle-ci n’a pas été acceptée par le tribunal, car trop basse. Un deuxième tour d’enchères a été organisé. Il nous a été attribué, car Planet Group était effectivement le plus offrant.

Quel est le montant de la reprise ?

Je ne souhaite pas divulguer le montant exact. Mais il est de notoriété publique que l’offre minimale devait légalement être d’au moins 9 millions d'€.

Quelle(s) activité(s) allez-vous développer au château de Jemeppe ?

Il y aura toujours un hôtel, de 75 chambres. Les différentes salles, dont une de 650 personnes, pourront accueillir des événements B2B, des conférences, des fêtes, des séminaires,… Il y a aussi place pour 2 restaurants. On va par ailleurs remettre en état le court de tennis, détruit lors des inondations. On compte aussi redonner vie au prestige d’antan du lieu, à travers un livre richement illustré. On a commencé à démêler la longue histoire du château, de la ferme et du domaine, qui remonte au moins aux années 1200.

Quand accueillerez-vous vos premiers visiteurs ?

En octobre, on a organisé deux événements tests. On a accueilli les sociétés HR Square (NDLR: une revue professionnelle dont Sam Baro est propriétaire, et aussi organisatrice de conférences pour les RH) et Proximus. On va désormais évaluer ces événements, et préciser davantage notre projet. On a d’autres idées que celles déjà développées. Mais il est trop tôt pour en parler.