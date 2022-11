Houffalize: une bière brassée à partir de pains invendus !

Pour entrer dans une démarche zéro déchet, ce dernier a sollicité le savoir-faire de son ami de longue date, le brasseur Mathieu Philippe, basé à Houffalize. Ensemble, ils proposent ainsi un produit anti-gaspillage.

"J’avais goûté une bière de ce type en France, avance le boulanger Laurent Bultot. Au vu de la période que l’on traverse, c’est un peu dommage de jeter. Je me suis donc demandé comment créer quelque chose avec mes pains invendus. En en parlant avec Mathieu, nous avons décidé de lancer une bière pour essayer de faire plaisir aux gens."

Un goût en fonction du pain

Friand de nouveauté, Mathieu Philippe – qui brasse déjà une dizaine de bières – a accueilli avec enthousiasme l’idée de son comparse.

"C’était un beau défi à relever. Laurent voulait une bière type scotch, nous avons donc ajouté quelques grains pour développer le style que l’on voulait, avec 60% de pain. En utilisant des pains un peu spéciaux, cela donne beaucoup de caractère à la bière."

Particularité du produit: il varie en fonction du pain utilisé. Le premier brassin de 150 litres a laissé place à un scotch aux saveurs de caramel. Le prochain brassin pourrait être différent.

"Si on utilise du seigle local, on travaillera un pain plus suret, explique Laurent. Avec du froment, le pain utilisé sera plus sucré et cela se ressentira dans la bière."

"Nous travaillons en fonction du pain qui est invendu, poursuit Mathieu. Cela donne des bières surprises. Il faut juste que nous contrôlions le taux d’alcool afin qu’il soit le même dans chaque produit."

La Bultroll séduit

Pour brasser cent litres de bière, le duo compte sur quatre sacs de pain. Si un premier brassin de 150 litres a déjà été brassé et vendu, un autre de 400 litres est en cours de préparation. Car la Bultroll, c’est son nom, séduit déjà. De là à en faire de plus en plus ? "Pas spécialement car cela voudrait dire que Laurent a beaucoup de pains invendus" sourit Mathieu. Et Laurent de rappeler avec philosophie "qu’une bière vaut deux tartines".