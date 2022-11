Consultation à Bertogne : "C'est avant tout la victoire de la démocratie"

Les résultats sont, eux, tombés peu avant 17h. Et la vague espérée par les anti-fusion n’a pas eu lieu, même si c’est bien le "non" qui l’emporte largement, avec 65% des votes (790 personnes). Un résultat à relativiser par le taux de participation, qui est de 42%. Soit 1243 votants sur les 2890 ayant reçu une convocation. Ce qui donne, au final, un peu plus de 27% de la population en droit de voter qui se dit contre la fusion. Avec des lectures un peu différentes selon le camp.

"C’est mieux qu’espéré pour nous, assure le bourgmestre Jean-Marc Franco, tout en remerciant les gens venus voter et ceux impliqués dans l’organisation. Surtout sachant que la mobilisation de ceux qui s’opposent est régulièrement plus forte que celle de ceux qui approuvent. Ce résultat est plus que relatif vu que 58% des participants ne se sont pas déplacés, Cela étant, nous entendons répondre aux messages envoyés par les 790 personnes qui ne sont pas encore convaincus par le bien-fondé de la fusion. La majorité s’engage à se mobiliser davantage avec des actions concrètes, pour démontrer les nombreuses répercussions positives qu’elle engendrera."

« Victoire de la démocratie »

De son côté, la minorité, qui était l’initiatrice de ce vote populaire, se dit également satisfaite. "C’est, avant tout, une belle victoire de la démocratie, commente le chef de file Jacques Aubry. Nous sommes contents de voir la belle participation, cela nous conforte dans notre démarche. C’est une belle récompense pour le groupe et Louis Vaguet en particulier, qui s’est démené."

Jacques Aubry va plus loin: "C’est un signal fort pour les parlementaires wallons (NDLR: qui voteront la fusion). La population est plutôt contre. Ils devront réfléchir à tout ce qui s’est passé, à la façon dont ça a été amené, beaucoup de choses n’ont pas fonctionné, dont les réunions citoyennes." Car si ces 27% n’empêchent finalement pas cette fusion d’aboutir, la minorité espère tout de même que cela amènera la Région wallonne à modifier la procédure de fusion, "car il faut intégrer et impliquer les citoyens dans des démarches aussi importantes, ce qui n’est pas le cas actuellement", Et de conclure: "Nous allons maintenant attendre que les parlementaires se prononcent. Et espérer que les tensions entre nos deux groupes baissent un peu".

Avant le 31 décembre, le gouvernement wallon doit sortir un décret sur cette fusion. Puis les parlementaires devront le valider ou non avant le 31 mars. On imagine tout de même mal, vu que le résultat est non contraignant et loin d’une majorité écrasante, que la procédure ne touche pas à son terme.