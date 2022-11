+ À LIRE | Bernard pas tendre envers Françoise : " " Françoise cherchait un portefeuille et un toit ! " (vidéo)

Patricia: « Le séjour s’est bien passé »

Patricia garde un souvenir plutôt mitigé de son expérience. "Quand j’ai vu le profil de Bernard à la télévision, j’ai eu envie d’écrire pour tenter ma chance. Le séjour à la ferme s’est bien passé, mais je trouvais les autres filles un peu fausses. Elles ne parlaient pas trop avec moi. Quand j’ai été éliminée, j’ai tenté de rester en contact avec les autres. J’avais d’ailleurs envoyé un message à Françoise pour savoir comment s’était passé le voyage avec Bernard, mais elle ne m’a jamais répondu". Beaucoup de téléspectateurs s’étaient interrogés sur le handicap de Patricia, apparue à l’écran en béquilles, "c’est un handicap permanent malheureusement, depuis que je suis jeune. J’ai subi plusieurs opérations. C’est pour ça que je suis en béquilles, même si depuis, je suis très autonome, je sais conduire normalement".

Cathy: « Il a été très accueillant avec nous »

Quant à elle, Cathy garde un très bon souvenir de son aventure. "J’avais déjà participé à l’émission auparavant. L’équipe de production est très bienveillante avec les candidates. L’entente avec les filles à la ferme était très cordiale. Je connaissais déjà Françoise via les réseaux sociaux. Après le séjour à la ferme, nous avions d’ailleurs parlé avec Patricia, Françoise et Bernard d’un petit voyage à quatre, comme on s’était tous bien entendus".

Même si elle n’a pas été choisie par le Sibrétois, Cathy est et reste très élogieuse à l’égard de l’agriculteur. "J’avais envoyé une lettre car le profil de Bernard m’avait beaucoup touchée. Bernard est vraiment une bonne personne, il a été très accueillant avec nous. Son fils Jean-Félix était vraiment doux et gentil, c’est un bon gamin".

Françoise: « Ce n’est pas une bonne personne »

Françoise est la prétendante qui garde sans doute le moins beau souvenir de son aventure. "Le séjour à la ferme s’est bien passé, même si je ne m’entendais pas vraiment avec Patricia. J’avais déjà participé à la saison 2, et c’est de là que je connaissais déjà Cathy, qui avait aussi déjà participé à l’émission dans le passé". Interrogée sur son voyage et sa relation avec Bernard, la Carolingienne se veut très claire, "je ne souhaite pas du mal à Bernard, mais ce n’est pas une bonne personne. À la ferme, tout s’est bien passé avec lui, mais j’ai découvert une autre facette de lui en voyage. Ce n’est pas la même personne en dehors que face aux caméras. La manière dont il parlait de son ex-femme me dérangeait beaucoup. Aujourd’hui, je ne veux plus avoir affaire à cette personne".