Monsieur Cadet, quel bilan tirez-vous de cette édition ?

Le bilan est positif. Nous n’avons pas encore tous les chiffres liés aux entrées, mais nous battons des records cette année. C‘est étonnant car nous pensions que l’édition de 2019 était celle ayant rencontré le plus grand succès, mais nous avons réussi à dépasser les chiffres de cette année-là.

Quels ont été pour vous les moments forts ?

Le gala d’ouverture. Nous avons senti que toute la commune de Virton est partie prenante dans ce festival car elle estime que c’est manifestation importante. Virton a besoin d’événements culturels et le Festival du film européen est un événement phare, organisé par des privés, mais soutenu par les autorités.

Largement applaudis, les films ont fait rire mais aussi pleurer. Comment les sélectionnez-vous pour viser juste auprès du public ?

Il y a d’une part les valeurs sûres que nous avons pu découvrir en avance lors d’autres festivals ou lors de « marchés » auxquels nous nous rendons pour visionner plusieurs films par jour. Cela nous donne des idées. Nous avons d’autre part des conseillers par rapport aux distributeurs de films car nous ne sommes pas en mesure de tout voir. Ils connaissent nos critères qui sont le côté européen, la qualité du film, etc.

Il est toutefois impossible de ne pas se tromper même si généralement les spectateurs sont satisfaits. Nous sommes parfois surpris de découvrir comment les films sont appréciés par ces derniers. Nous essayons de toucher un maximum de cinéphiles.

Combien de temps cette sélection prend-elle ?

Celle-ci ne dure pas des mois car nous voulons être au fait de l’actualité. Certains films sélectionnés ne sortiront donc qu’au début de l’année prochaine. Pour le film « Le Parfum vert » par exemple, le public gaumais sera un test.

Vous avez dit lors de l’ouverture que le FFEV est l’un des rares moments où la salle est pleine. Qu’est-ce qui selon vous explique ce succès après autant d’années ?

On ne se l’explique pas. Quand nous interrogeons les spectateurs qui visionnent tous les films, certains nous répondent qu’ils viennent de loin et font le plein de bons films pour toute l’année car ils ne vont pas nécessairement souvent au cinéma.

Nous avons un public fidèle qui fait confiance à la programmation. Quand on voit l’ambiance, on se dit que le public s’y plaît et c’est le principal.

Que peut-on souhaiter pour le Festival dans les années à venir ?

Que cela se poursuive. Je continue à être présent et à poser des points de repère pour mes fils qui sont investis à 100% dans le festival, mais aussi le cinéma en général. Mes petits-fils sont également impliqués. Ils doivent imaginer le travail de toute l’année que cela représente. Cela reste un métier difficile, nous sommes au travail lorsque les autres sont à l’amusement.