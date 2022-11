Consultation à Bertogne: « Important de donner son avis, même si ça ne sert peut-être pas à grand chose »

Ce dimanche matin, une seule commune de Belgique a vu ses citoyens se rendre aux bureaux de vote: Bertogne. En effet, les Bertognards de plus de 16 ans étaient invités à venir donner leur avis sur le projet de fusion avec la commune de Bastogne. Ils devaient choisir entre "Oui" et "Non" à la question: "Êtes-vous favorable à la fusion de Bastogne et de Bertogne ?".