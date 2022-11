Les résultats, communiqués par le bourgmestre Jean-Marc Franco, sont tombés peu avant 17h.

Au total, 1243 citoyens ont participé à cette consultation, soit 42% des 2890 qui ont été invités à voter. Pour 1215 bulletins reconnus comme valables.

65% d’entre eux (790 votes) se sont prononcés contre la fusion et donc 35% en faveur (452).

"C’est mieux qu’espéré pour nous, reconnaît le bourgmestre. Surtout sachant que la mobilisation de ceux qui s’opposent est régulièrement plus forte que celle de ceux qui approuvent. Ce résultat est plus que relatif vu que 58% des participants ne se sont pas déplacés, Cela étant, nous entendons répondre aux messages envoyés par les 790 personnes, soit 27% des électeurs, qui ne sont pas encore convaincus par le bien-fondé de la fusion. La majorité s’engage à se mobiliser davantage avec des actions concrètes, pour démontrer le bien-fondé de la fusion et les nombreuses répercussions positives qu’elle engendrera sur la qualité de vie des bertognards pour les années à venir: plus de services, plus de moyens."