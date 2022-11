Un danger public déplaisant confirmé en appel

Il est venu pleurnicher le mois dernier devant le tribunal d’appel du tribunal de police qui lui a infligé une nouvelle sanction pour douze infractions consécutives retenues pour des faits du jour de la Fête nationale belge 2020. Conduite alors que son permis venait de lui être retiré, ivresse au volant, rébellion, délit de fuite, refus de se faire tester que ce soit par l’haleine ou par un prélèvement sanguin, avoir brûlé un feu rouge, avoir roulé à une vitesse de près de 200 km/h dans le centre d’Arlon…

Toutes ces infractions se sont déroulées dans le cadre d’un contrôle, peu après minuit, au centre-ville d’Arlon, après que Bujar Fuscha ait passé l’après-midi en famille aux lacs d’Esch-sur-Sûre. Ce soir-là, il cherchait à se garer place Didier où il comptait acheter des pitas.

Plus aucune mesure de clémence possible

Condamné en première instance à 3 200 € d’amende et à six mois de déchéance de son permis de conduire, il a fait appel avec son avocate Me Catherine Hins, demandant une suspension simple du prononcé. À titre subsidiaire, Me Hins souhaitait que la mesure de déchéance soit accompagnée d’une exemption pour son permis de conduire poids lourds, prétextant qu’il est chauffeur poids lourds.

Le tribunal à trois juges, présidé par Philippe Nazé, a balayé toutes ces demandes d’un revers de manche: "Outre son casier judiciaire surchargé, son attitude pendant le contrôle a été particulièrement déplaisante. Vu ses nombreuses condamnations, la loi ne lui permet pas de bénéficier de la moindre mesure de clémence."