Séance de conseil le 22 novembre

Le conseil communal à Fauvillers se réunira le mardi 22 novembre à 20 h. À l’ordre du jour, le plan d’actions en faveur de l’énergie durable et du climat, l’acquisition de l’Eldo. Travaux, l’aménagement de la maison de village de Warnach et de ses abords dans le cadre de l’appel à projet " Cœur de village ", les centimes additionnels au précompte immobilier, la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques, l’approbation du règlement de travail de l’école communale de Fauvillers adapté selon le modèle cadre fixé par la Commission paritaire communautaire de l’enseignement fondamental officiel subventionné, l’appel à candidature à une désignation à titre temporaire dans une fonction de directeur dans une école fondamentale, etc.