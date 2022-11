Dimanche 20 novembre

10 h: Souvenirs ; 16 h: L’Hebdo en langue des signes ; 16 h 30: Vous êtes ici ; 18 h: L’Hebdo en langue des signes ; 18 h 20: Tubes ; 20 h: TV Lux sport – le direct.

Lundi 21 novembre

18 h: JT – Météo ; 18 h 20: TV Lux sport – le mag ; 22 h 30: Le 22 h 30.

Mardi 22 novembre

17 h: Le 22 h 30 ; 18 h: JT – Météo ; 18 h 20: Ar (rê)t culture ! dans l’épicerie coopérative et citoyenne Cœur de village à Bellefontaine. 18 h 55: Ciné lux ; 22 h 30: Le 22 h 30.

Mercredi 23 novembre

14 h: Parlement Wallon ; 17 h: Le 22 h 30 ; 18 h: JT – Météo ; 18 h 20: Altitude 120. 22 h 30: Le 22 h 30.

Jeudi 24 novembre

17 h: Le 22 h 30 ; 18 h: JT – Météo ; 18 h 20: L’actu en + on cause commune avec Catherine Mathelin, bourgmestre de la commune d’Herbeumont ; 18 h 55: Entreprendre avec l’entreprise "A la main verte", qui cultive fleurs et légumes dans la commune de Libramont ; 22 h 30: Le 22 h 30.

Vendredi 25 novembre

17 h: Le 22 h 30 ; 18 h: JT – Météo ; 18 h 20: Table et terroir ; 18 h 55: Worldskills