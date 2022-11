Prison pour les pilotes de F1 de la rue de Rodange à Athus

Une Audi A4 et une Fiat Punto dont les deux conducteurs étaient irrités par les manœuvres de l’autre, ont dévalé la rue à deux sens, côte à côte, à 120 km/h jusqu’à ce que l’Audi ne fauche un paisible piéton qui restera marqué à vie par les blessures encourues.

Le premier juge a condamné le conducteur de l’Audi, l’Athusien Sébastien Kill, 35 ans, qui était au volant malgré une déchéance de son permis de conduire, à un an de prison avec un sursis de trois ans et trois ans de déchéance du permis de conduire.

L’autre conducteur, Manuel Ferreira-Mota, 22 ans, également d’Athus, qui avait pris la fuite après l’accident, était en appel de la sanction encourue en première instance, mais surtout de la responsabilité à 50-50 décidée par le premier juge.

Le ministère public, représenté par le substitut Yannick Rosart, avait suivi l’appel estimant que l’absence de peine de prison, une déchéance de trois mois de permis de conduire et une amende de 3 200 € faisaient preuve de trop de clémence. Il a requis, outre l’amende, une peine d’emprisonnement de six mois et une déchéance de la même durée.

Responsable même s’il n’a pas touché la victime

"Mon client ne peut être tenu responsable des blessures de la victime, estime Me Xavier Koener dans sa plaidoirie. Sa voiture n’a pas touché le piéton. Il n’est pas normal qu’il doive prendre une partie de l’indemnisation de la partie civile à sa charge."

Le tribunal a suivi le ministère public: "La conduite lourdement fautive de M. Ferraira-Mota constitue une faute commune qui a contribué au dommage subi par le piéton. S’il n’avait pas roulé à une vitesse très excessive en faisant la course côte à côte avec M. Kill, la victime aurait pu, par un simple geste de recul ou d’accélération, échapper à l’accident".

Le juge Nazé a condamné le deuxième conducteur à trois mois de prison et trois mois de déchéance. Il bénéficie d’un sursis de trois ans pour la totalité de la peine de prison et un mois de la déchéance.

Les deux pilotes se retrouveront sur les bancs de l’auto-école. Ils sont tenus de repasser les quatre examens: théorique, pratique, médical et psychologique, s’ils veulent récupérer leurs permis à l’issue de la déchéance.