Le Salon du vin de Bellefontaine restera au complexe sportif

Le chiffre 13 a porté chance aux organisateurs du Salon des vins de Bellefontaine. Un très nombreux public est venu fouler le sol du complexe sportif. " C’est la seconde année que le salon se tient au complexe. Les années précédentes, c’était le château de Bellefontaine qui accueillait notre manifestation. Ce n’était plus approprié rapport au monde qui se déplace et en plus, la circulation entre les stands est plus facile ", explique Albert Goosse, un des organisateurs.