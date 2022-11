Le musicien ivre attendu au Burkina

"Je suis musicien, balbutie-t-il. J’étais dans un projet créatif qui m’accaparait complètement. Je restais enfermé, concentré sur cette création importante pour moi. Je ne sortais plus, je ne voyais plus personne. Un jour, j’en ai eu marre, j’ai eu besoin de voir du monde. J’ai pris la voiture que je n’avais plus conduite depuis des années sans me soucier de savoir si j’étais en règle ou pas." L’homme s’est rendu dans un bistrot où il a éclusé des verres de rosé. Ivre, il a repris sa voiture avec un copain de guindaille comme passager.

Il ne conteste rien des préventions qui lui sont reprochées. Son avocat grand-ducal a plaidé sur la peine. "Mon client est dans une situation tellement précaire qu’il est obligé de faire des petits boulots dans des restaurants pour pouvoir survivre, explique Me Rui Valente. Il a beaucoup voyagé entre l’Europe et le Burkina Faso où il a trouvé ses racines musicales et où il travaille sur un gros projet avec un groupe local. Il attend d’y retourner, de finaliser le projet musical et d’entamer une tournée qui le mènera tant en Afrique qu’en Europe." L’avocat a demandé au tribunal de ne pas le condamner à de la prison ou, à tout le moins, de lui accorder un sursis. "Il ne faut pas que mon client ait une interdiction de quitter le territoire qui l’empêcherait de rejoindre Ouagadougou et le Burkina Faso, où l’attend son groupe, le projet de toute sa vie".

"Monsieur nous dit qu’il est resté de longues années sans se servir de sa voiture, rétorque le substitut Yannick Rosart pour le ministère public. Je ne parviens pas à vous croire et imaginer que vous ne l’avez jamais reprise entre 2012 et 2020. Je demande la confirmation à un an de prison et à l’amende minimale de 4 000 €, mais je ne m’opposerai pas à un sursis partiel."

Le tribunal rendra son jugement le 21 décembre.