Elle est organisée à la demande de minorité, dont la pétition avait obtenu plus de 1200 signatures (soit plus que les 20% minimum légaux).

Quelle question ?

Une seule question sera posée aux citoyens, avec deux possibilités de réponse: "Êtes-vous favorable à la fusion de Bastogne et de Bertogne ? Oui ou non".

Quand et où ?

C’est ce dimanche, de 8h à 13 h, dans trois bureaux de votes installés dans les salles de gymnastique des écoles de Givry, Longchamps et Bertogne.

Qui peut voter ?

Tous les habitants de la commune âgés de plus de 16 ans peuvent voter. Au total, 2890 convocations ont été envoyées. Les participants doivent être munis de leur convocation et de leur pièce d’identité lorsqu’ils vont voter.

Qui gère les bureaux ?

Thierry Moinet est le président des bureaux. C’est lui qui gère l’organisation de cette consultation. Cadre dans une agence bancaire, il a été président de bureau aux élections communales en 2012 et 2018. Il a désigné ses assesseurs (quatre effectifs et quatre suppléants par bureau) ainsi qu’un président et un secrétaire par bureau.

Quand le résultat tombera-t-il ?

Le dépouillement se déroulera dimanche après-midi à l’administration communale si au moins 10% des habitants ont participé à la consultation, soit un minimum de 373 votes. Le résultat final devrait être connu dimanche soir.

Quelle influence sur le projet de fusion ?

Le résultat de cette consultation est purement consultatif. Il n’aura, de nature, aucun aspect contraignant.

Mais en cas d’une vague de "non", les initiateurs de la pétition espèrent que cela pèsera auprès des parlementaires wallons. Car si le gouvernement wallon doit, en premier lieu, valider un décret proposant cette fusion avant le 31 décembre, c’est le parlement qui prendra la décision finale, pour le 31 mars au plus tard.

C’est inédit qu’une consultation populaire soit organisée… après la décision. Pour rappel, la proposition de fusion a officiellement été validée par les deux Communes fin juin. Le dossier a été transmis au gouvernement wallon. La date butoir était fixée au 31 octobre.