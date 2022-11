Un jeune homme s’apprêtait à rentrer chez lui vers 23 h lorsqu’un autre jeune dans la rue l’a accosté et lui a demandé de pouvoir emprunter son GSM trente secondes, le temps d’appeler une personne.

Le premier, victime, a bien voulu prêter son portable, mais "aussitôt il s’est fait projeter au sol. L’autre lui a donné des coups de poing et coups de pied. Et il lui a explosé son téléphone. Mon client a été transporté aux urgences à Bastogne et s’est retrouvé cinq jours en incapacité de travail. Je réclame au plan civil 2500 € de dommage moral et physique car depuis les faits, mon client reste stressé et se repasse les faits dans sa tête", plaide Me Mathieu Robert, partie civile.

Pour le parquet, Mme Marie-Caroline Courtoy réclame 10 mois de prison et une amende de 100 €. Elle précise que le prévenu devient violent quand il a bu.

La sanction est tombée ce jeudi. Le prévenu de Bastogne est condamné à une peine de 70 heures de travail et 400 € d’amende. Au civil, il devra verser 600 € à sa victime..