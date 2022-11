Avec le soutien de leurs fidèles partenaires et de la Commune de Marche, ses représentants sont allés à leur rencontre, en leur servant croissants et café, pour récolter leurs doléances sur les soucis rencontrés en gare famennoise.

Et autant le dire tout de suite, ils sont très nombreux à ne pas leur avoir mis un vent, dans le courant d’air du tunnel d’accès aux quais, de 5h à 9 h. Certains navetteurs étaient même venus expressément plus tôt qu’à l’habitude, les Amis du Rail ayant annoncé leur présence les jours précédents.

"On organise trois actions identiques dans autant de gares de la province chaque année", note Michaël Jacquemin, porte-parole des Amis du Rail. Certaines remarques étaient particulièrement récurrentes. Les voyageurs déplorent notamment l’absence d’accès pour les PMR, ainsi que les vélos, les cyclistes doivent porter leur bécane. Ils pointent aussi la nécessité de moderniser les quais. Marloie est la seule gare sur la ligne 162, Bruxelles-Luxembourg, dont les quais n’ont pas été refaits. Or, la SNCB s’est engagée en ce sens. Ailleurs, ils ont été mis à hauteur des portes des trains, des aubettes ont été installées et le revêtement a été refait.

« Horaires identiques, correspondances loupées »,

À Marloie, les quais sont couverts de gravillons. Depuis plusieurs années, de nombreux usagers réclament aussi un ajustement des correspondances avec le train de Liège. Les trains en provenance de Luxembourg et Liège arrivent tous les deux à la même heure. Ce qui fait que beaucoup ratent leur correspondance. C’est un non-sens. Beaucoup regrettent aussi les horaires d’ouverture restreints du guichet. Marloie, c’est tout de même 1 700 navetteurs au quotidien.