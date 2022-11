Lua (Rulles), développeuse Web médaillée au concours des métiers, fière de représenter la gent féminine

+ À LIRE | Championnat belge des métiers: cinq jeunes Luxembourgeois médaillés (portraits)

Au-delà de la gratitude de représenter son métier, Lua souligne sa fierté de prouver que les femmes ont leur place dans ces domaines: "Les métiers techniques sont majoritairement masculins, donc représenter la gent féminine, c’est aussi très gratifiant."

Un regain de confiance en soi

Pour Lua, participer à ces concours lui a aussi permis de reprendre confiance, alors qu’il s’agissait d’un point délicat pour elle. "Mon conseil pour les jeunes qui exercent des métiers techniques, c’est de se rendre sur le site de Worldskills Belgium pour vérifier que leur métier est représenté et d’y participer. C’est quelque chose qui va beaucoup les aider dans leur profession. Ça donne beaucoup de confiance en soi, ça permet de tester ses compétences dans un milieu très différent du terrain, en conditions de stress. Et puis on fait des rencontres incroyables, des métiers que je ne connaissais pas. On sort toujours grandi de ce genre de concours, même si on n’a pas confiance en soi ou si on doute", conclut la lauréate.