"Je suis le fils d’un menuisier, charpentier et serrurier, explique-t-il. Dès avant 12 ans, j’utilisais les outils de mon père et je fabriquais tout ce qui me passait par la tête: des caisses à savon, des cabanes, des fusils en bois… Depuis lors, je ne me suis jamais arrêté. J’ai commencé la construction de bateaux de pêche en bois à l’échelle 1/18e. J’aime bien voir des détails comme les treuils, l’intérieur d’une cabine, le mécanisme de montée et de descente des filets."

Cette passion l’envoie également vers la découverte des mécanismes des moulins, notamment lors des journées du patrimoine. Et il s’arrête non loin de chez lui, à Rechrival. "Je me suis dit: pourquoi pas le fabriquer à l’échelle 1/18e avec les détails de machinerie intérieure. Que d’heures passées à mesurer, refaire les plans, reconstruire une meule à augets."

Le passionné a trouvé une nouvelle source d’inspiration quand il se rend au Salon Récupère à Namur. "J’ai vu un jeu fabriqué avec des restes de bois (beaucoup de bois de palettes), le mécanisme de ce jeu m’a interpellé. Dès les jours suivants, avec le reste de bois que j’avais en trop, j’ai construit ce jeu, avec différentes améliorations. C’était le jeu que j’appelle le “fly labyrintus”. J’avais déjà fabriqué un jeu de la grenouille et je me suis mis aussi à construire un billard hollandais et, dans la foulée, un passe-trappes. Partout où il y avait une fête entre amis ou en famille, je prenais un ou deux jeux. Et je me suis dit que je pourrais les louer."

Et c’est ainsi que sont nés les Jeux de la Jonquille. "Pour trouver mes idées, je suis allé voir sur les kermesses, sur les brocantes, tout en achetant les bilboquets, poursuit M. Dubru. Maintenant, je propose soixante jeux différents, avec bien entendu des inédits, aussi bien dans la conception que dans les règles que j’établis. Parmi eux, le clic boules, les 11 chutes, le jeu du bateau, le pousse anneaux."

Son jeu préféré, le grand classique de la région: la riboulette. "La refaire, c’était ce qui m’intéressait le plus. Gaby Martin, de Mageret, était un des derniers à en construire dans la région. J’ai d’ailleurs remarqué qu’il y avait autant de riboulettes différentes qu’il y a des menuisiers. Maintenant, c’est devenu un des jeux les plus loués avec le passe-trappes."

Ouverture dimanche

Et le succès est de mise pour ce projet. "Depuis fin avril 2022, c’est presque tous les week-ends que les jeux partent en location, se félicite encore le créateur. Il m’est arrivé de devoir faire sept locations sur un même week-end."

Éric Dubru participe le dimanche 20 novembre à la Journée nationale de l’artisan. De 10h à 18 h, il propose de découvrir ses jeux, mais également une riboulette en construction et d’autres jeux avec étapes de la fabrication. Son moulin de Rechrival sera aussi en exposition. À 15 h, il y aura une démonstration de cintrage d’une planche grâce à la vapeur.

Infos: 061 26 61 74 ou jeux.jonquille@gmail.com