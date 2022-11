Le nouveau conseil provincial des jeunes a été mis en place pour deux ans

Cette assemblée provinciale existait dans les années 1960, à l’image de nombreuses communes qui avaient institué un conseil communal des jeunes. Tombée en désuétude, elle a réapparu en 2003. C’est donc la cinquième législature de ce conseil provincial des jeunes, nouvelle mouture, que Stephan De Mul a installée. Chacun des 25 membres a prêté serment en levant la main droite en prononçant la même phrase que les vrais conseillers provinciaux: "Je m’engage à respecter le mandat qui m’a été confié et à servir les intérêts des jeunes de la province".

La séance a été présidée par la plus âgée de l’assemblée, la Florenvilloise Adèle Lefèbvre, flanquée de deux secrétaires, les deux plus jeunes, la Chinienne Wonne Vyncke De Man et le Virtonnais José Barbos de Matos. Ils seront remplacés lors de la prochaine séance suite à l’organisation d’une élection du bureau exécutif, à laquelle participeront les 21 filles et 4 garçons composant l’assemblée. Les élus seront sortants et rééligibles dans un an à mi-législature.

Le discours de la présidente

Après les encouragements du président De Mul pour cette nouvelle législature, la présidente ff a ouvert la législature 2022-2024. "Si nous sommes rassemblés aujourd’hui, a martelé Adèle Lefebvre, c’est pour prouver que nous voulons agir à notre niveau. Agir est un mot puissant qui doit être notre leitmotiv."

Elle a poursuivi en énumérant les problèmes qui inquiètent sa génération: la fatigue mentale à la sortie de la pandémie, la difficulté de vivre dans une région excentrée des grands centres, la violence qu’elle soit à l’école, à la maison ou sur les réseaux sociaux, le manque d’information sur la drogue, l’alcool, la sexualité, sans compter les soucis climatiques où il est difficile de savoir ce que l’on peut faire à notre petite échelle. "Mais nous ne devons pas perdre l’espoir, conclut-elle. Ensemble, nous sommes plus forts, nous trouverons des solutions et nous élaborerons des projets positifs."