L’outil qui résulte d’un appel à projets par l’intermédiaire de la Fondation Roi Baudoin et de la Région wallonne remplit pleinement sa vocation initiale: rassembler. À ceux qui pouvaient douter de l’investissement, les bénévoles du Cercle Saint-Louis répondent par les actes.

Ce qui fait qu’au milieu de la semaine, des Arlonais débarquent, comme Jean-Luc et son épouse, invités par un local. Le vin italien trône à côté de l’orval pour agrémenter l’assiette italienne.

Cédric, le pizzaïolo du village, est un néorural, mais rien à dire, il est déjà plus qu’adopté. Il a préparé une soixantaine de pizzas. Les 12 kg de farine et les assortiments vont régaler. "On a fait la pâte hier soir, on s’est retrouvé pour faire les petites boules. Le cercle a investi dans un pétrin."

Au feu, c’est son pote Pauly qui enfourne. Il est là depuis 15 h: "Il faut au moins 400 degrés." Il faut dire que pour cet habitant, le splendide four en pierres de Gaume, c’est un peu son bébé, né durant le Covid.

Martine est une habitante du village: "Moi, je viens quand tout est prêt ! J’ai commandé les pizzas sur internet dimanche soir. Elles sont vraiment bonnes. Elles sont faites par des Toernichois, cela ne peut être que bon !"

À 8 €, le prix est imbattable.

Au service, on retrouve le président du cercle, Éric Bartholomé. Ce "Rigolo" raconte la genèse du projet: "C’est avec un projet de la Fondation Roi Baudoin, “Vis mon village”. La Région wallonne a débloqué l’argent. On a lancé l’idée, on a touché 5 000 €. Oui, c’est un projet un peu fou, on a fait cela sous forme de boutade."

Certains retournent manger à leur demeure, d’autres restent dans la salle. Paul Neyens, le secrétaire, d’annoncer pour début 2023, des cours de fabrication de pizzas. C’est fou ce qu’un four et la gourmandise peuvent réunir.