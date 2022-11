La mèn’che, le jeu de cartes se réveille (vidéo)

Il a bercé la jeunesse de Mathieu Collard qui n’a pas oublié les parties endiablées de son grand-père, de son père et de ses oncles dans la maison familiale de la rue de la Gare à Bastogne. "Quand j’ai reparlé du jeu, personne ne semblait le connaître, explique M. Collard. Une fois que j’expliquais les règles, les joueurs étaient ravis de le découvrir. Durant le Covid, l’idée est venue de réveiller ce jeu. Nous avons alors travaillé durant deux ans, faire un travail archéoludique pour retrouver les règles et puis mettre en place un jeu. Nous avons également retravaillé le graphisme pour le rendre plus moderne."

Le Mad Cat Studio a donc lancé ce projet. "Dans la boîte, il y a également un feuillet qui présente notre travail, poursuit l’autre initiatrice du projet, Mélanie De Groote. Ici, nous proposons les règles des Collard de Bastogne car nous savons qu’il y a quasiment autant de règles que de joueurs. Le jeu semble être né au Grand-Duché, puis s’est développé grandement dans la région de Bastogne et Neufchâteau pour s’exporter jusqu’à Namur."

Si la mèn’che peut se jouer avec un jeu traditionnel de 32 cartes, le Mad Cat Studio a voulu proposer une version revisitée pour faciliter un peu plus le jeu, mais aussi soigner le graphisme. "Les “triyomphes”, les cartes maîtres du jeu, ont été revues, annonce François d’Alcamo. Nous avons voulu garder l’idée de l’Ardenne avec la présence d’animaux de la forêt et de sa végétation. C’est beau et efficace."

Le musée En Piconrue de Bastogne ne pouvait pas être absent de ce réveil. "C’est la valorisation du patrimoine et des jeux, lance le président du conseil d’administration Michel Francard. Le projet se trouve donc totalement à sa place dans les projets du musée."

Quelque 3 000 jeux sont sortis de presse et vont être mis en vente dans les magasins de jeux indépendants, dans les maisons du tourisme. "On a aussi proposé au centre culturel et aux écoles de pouvoir organiser des animations autour du jeu pour le valoriser au mieux et faire connaître ce patrimoine à un maximum de personnes", conclut Mélanie De Groote.