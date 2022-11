Guirsch sera-t-il repris parmi les plus beaux villages de Wallonie ?

Pour pouvoir déposer un dossier, il faut répondre à une série de critères. "Le fait d’être un village qui a conservé son caractère rural avec la présence d’un monument classé, ce qui est le cas de Guirsch avec son centre classé et son emblématique château, sans oublier les traditionnelles fermes des 18 et 19es siècles et ses ruelles typiques. Il y a des lieux de promenades, des bancs, un nouveau panneau de départ balades. Un important patrimoine dont l’état d’entretien est remarquable", souligne Didier Laforge, échevin en charge du Tourisme.

Valérie Peuckert, directrice du musée Gaspar qui a monté le dossier avec l’Office du Tourisme, a présenté le projet, détaillant les points forts du village qui compte 210 habitants, mais aussi ses points faibles. "Il n’y a pas de lieu d’accueil d’information du public, pas de zone de stationnement organisé, pas de trottoirs, d’accès aux transports en commun. Les offres hébergements n’existent pas. Il y a peu d’événements ou d’animations. Pas de minigolf. C’est ce qui renforce son côté authentique."

Mais Guirsch est un village bien intégré à la région qui remplit les fonctions demandées à moins de 5 km d’Arlon et du Pall Center. "L’obtention de ce label sera une réelle opportunité et une plus-value touristique pour notre commune. Et une attraction supplémentaire pour des touristes belges et étrangers", enchérit Didier Laforge

La conseillère Géraldine Frognet s’interroge sur l’enthousiasme des villageois. Et sur ce qu’implique ce titre. "Rien n’est indiqué dans le règlement sur l’implication citoyenne, signale Valérie Peuckert. Nous n’avons pas été frapper aux portes. Il n’y a pas vocation de faire débarquer des cars de tourisme de masse. Au contraire, il s’agira de visiteurs respectueux vu le site naturel. Et j’espère que ce tourisme rayonnera sur la ville". Et Didier Laforge de compléter: "Chaque été, des visites guidées ou à la demande sont organisées par des guides spécialisés. Il y a déjà un tourisme engagé à ce niveau-là."

Les derniers encouragements sont venus de l’échevin guirchois Kamal Mitri. "J’espère que le dossier aboutira et que beaucoup d’autres villages suivront effort pour garder ce patrimoine très riche." Une candidature soutenue unanimement.

Si son dossier est retenu, Guirsch sera le 32e village wallon labellisé, le 9e en province de Luxembourg.