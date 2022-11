Curtis Maquet (Paliseul), la nouvelle pépite de la haute cuisine, médaillé au concours des métiers

Le jeune talent aura géré la pression des 21h de concours sur trois jours: "La semaine avant, j’avais la boule au ventre et des nausées." Le jeune coq aura cartonné avec ses trois épreuves pratiques: une bouillabaisse, un Wellington de volaille et un dessert céleri-rave, menthe et poivre noir. Sans oublier des tests à l’aveugle pour reconnaître des aliments, des épices.