Coup de froid jusqu'à Pâques sur les églises de Libramont

Voici la teneur de ces mesures:

1. Les églises seront chauffées en permanence à 8° pour éviter qu’elles se détériorent. Lors des offices, le thermostat sera porté à 15°.

2. L’éclairage sera diminué au strict minimum.

3. Les sacristains, nettoyeuses et organistes seront payés à la prestation.

4. Les fabriques qui ont déjà introduit leur budget 2023 (budgets approuvés par le conseil communal de Libramont) devront faire une modification budgétaire avant le 31 décembre et la transmettre à la Ville et à l’évêché.

5. Les budgets 2023 qui n’ont pas encore été rentrés à la Commune seront rectifiés par le collège à hauteur des montants à diminuer.

6. Une communication sera faite via le bulletin paroissial, et le Libr’infos de décembre. Les avis seront affichés sur les portes des églises.

Les employés devront désormais être payés à la pige

7. Les messes chauffées seront regroupées jusqu’à Pâques de la manière suivante:

Pour l’ abbé Fraiture: une messe le dimanche à Libramont et 1 fois tous les 15 jours à Saint-Pierre et à Neuvillers: pour l’ abbé Simon: 1 fois tous les 15 jours à Recogne et chez les Dominicains ; pour l’ abbé Godefroid: en alternance Sainte-Marie et Laneuville 1 fois tous les 15 jours et rien ne change pour Ourt et Bougnimont (1 fois par mois) ; pour l’ abbé Diézeau, 1 fois tous les 15 jours à Freux et à Bras et chaque semaine à tour de rôle à Séviscourt, Moircy, Jenneville, Remagne et Rondu.

8. Aucune messe chauffée ne sera organisée en semaine sauf pour les enterrements et fêtes liturgiques.

Le collège demande aussi aux fabriciens d’adapter les contrats d’emploi des sacristains, nettoyeuses et organistes. Ils devront être payés à la prestation. La Ville demande aux fabriques d’adapter les contrats via leurs secrétariats sociaux: "Pour la remise des comptes pour 2023, les montants des salaires et charges y afférentes seront vérifiés par nos services étant donné que ceux-ci devront dans tous les cas être moindres que les estimations initiales prévues au budget 2023", précise encore le collège communal.