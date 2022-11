Championnat belge des métiers: cinq jeunes Luxembourgeois médaillés (portraits)

La composition de l’équipe belge sera dévoilée à la fin du mois.

Portraits.

Lua, une développeuse Web, fière de représenter la gent féminine

Lua Jacqmin, jeune originaire de Rulles, a obtenu la médaille d’or pour la catégorie «Web Technologies».

Après avoir gagné la médaille d’argent en 2021, Lua Jacqmin confirme son talent en remportant la médaille d’or aux Worldskills Belgium 2022.

Son métier ? Créer tout ce qu’on ne voit pas sur les sites Internet. Coder, développer, fabriquer. C’est tout ce que Lua Jacqmin a dû prouver en cinq challenges de trois heures chacun. Pour elle, c’est une fierté d’être arrivée première. "C’est quelque chose de très gratifiant que de pouvoir représenter son métier et mon établissement, explique la développeuse de 24 ans. C’est mon école qui m’a donné le goût du développement. À Albert Jacquard (Namur), on teste tout dès la première année, et c’est grâce à ça que mon cœur s’est posé sur le Web.".

Au-delà de la gratitude de représenter son métier, Lua souligne sa fierté de prouver que les femmes ont leur place dans ces domaines: "Les métiers techniques sont majoritairement masculins, donc représenter la gent féminine, c’est aussi très gratifiant."

Un regain de confiance en soi

Pour Lua, participer à ces concours lui a aussi permis de reprendre confiance, alors qu’il s’agissait d’un point délicat pour elle. "Mon conseil pour les jeunes qui exercent des métiers techniques, c’est de se rendre sur le site de Worldskills Belgium pour vérifier que leur métier est représenté et d’y participer. C’est quelque chose qui va beaucoup les aider dans leur profession. Ça donne beaucoup de confiance en soi, ça permet de tester ses compétences dans un milieu très différent du terrain, en conditions de stress. Et puis on fait des rencontres incroyables, des métiers que je ne connaissais pas. On sort toujours grandi de ce genre de concours, même si on n’a pas confiance en soi ou si on doute", conclut la lauréate.

Curtis Maquet, la nouvelle pépite de la haute cuisine dans la province

« J’aimerais bien ouvrir mon restaurant gastronomique. Je serais très content de revenir à Arlon, où j’ai grandi.» ©ÉdA

Curtis Maquet, la nouvelle pépite de la haute cuisine dans la province, vient de décrocher la médaille d’or.

À 22 ans, le sous-chef de la Table de Maxime à Our a la sagesse des futurs grands. Pas de prise de tête, mais le triomphe modeste: "Je ne m’y attendais pas, le niveau était encore plus haut qu’à Horecatel (NDLR: il l’a remporté en mars). Cette victoire n’est pas que de moi, il y a ma copine Juliette, mon patron, mes parents, mes beaux-parents, ma famille, mes amis."

Le jeune talent aura géré la pression des 21h de concours sur trois jours: "La semaine avant, j’avais la boule au ventre et des nausées." Le jeune coq aura cartonné avec ses trois épreuves pratiques: une bouillabaisse, un Wellington de volaille et un dessert céleri-rave, menthe et poivre noir. Sans oublier des tests à l’aveugle pour reconnaître des aliments, des épices.

Le gaillard est bien parti pour représenter la Belgique en Pologne, mais ne vend pas la peau de l’ours: "Disons que c’est sûr à 80%. J’attends la confirmation."

Natif d’Arlon, il habite à Our près de la Table de Maxime où il travaille. "Mon patron est très content, il est fier de moi, tous les jours, il m’envoyait des messages." L’Arlonais est passé comme étudiant dans les cuisines de l’Auberge du Peiffeshof, de la Régalade.

Un succès comme celui-ci, va-t-il lui donner des idées pour participer à Top Chef ou une autre émission ? "Je ne sais pas, au début, je disais à mes collègues, je ne ferai jamais de concours. Et aujourd’hui, je me dis peut-être “Pourquoi pas ?”".

Le garçon vit une vraie passion depuis très jeune et ce n’est pas ses enseignants de l’INDA et en particulier de l’ITCF Centre Ardennes qui contrediront.

Rêve ultime: "J’aimerais bien ouvrir mon restaurant gastronomique. L’accomplissement de tout ce travail depuis tout petit. Je serais très content de revenir à Arlon, dans la ville où j’ai grandi."

Noa Théodore, fraiseur: « Pouvoir rester dans sa bulle »

Noa Théodore: « J’ai noué de nombreux contacts avec des personnes spécialisées dans le fraisage. »

Noa Théodore est toujours étudiant à l’ICET à Bastogne. Il a décroché la médaille d’argent comme fraiseur de haute précision.

Noa Théodore habite Langlire, dans la commune de Gouvy et est étudiant à l’ICET à Bastogne. Du haut de ses 16 ans, ce jeune a déjà une solide expérience dans le "fraisage CNC", un fraisage assisté par ordinateur, notamment via l’entreprise Gregory Collignon de Vaux-sur-Sûre. Un partenariat entreprise/école qui l’a poussé à participer au concours. À l’annonce de sa médaille d’argent, il se remémore: "J’ai été très content, me dire qu’à 16 ans, j’étais le second en Belgique dans ce métier."

Cette médaille, il ne l’espérait pas: "Nous étions 5 en finale. Mais deux ont raté leur pièce. Je savais donc que je pouvais viser le top 3. Je pensais honnêtement à ce moment au bronze, pas à la seconde place."

Le plus difficile lors de ces épreuves ? Pas le stress en tout cas: "Je ne suis pas d’un naturel stressé. Le plus dur à gérer était le timing, très serré et surtout le fait de pouvoir rester dans sa bulle pour travailler. Ce n’est pas forcément facile avec le monde autour de soi, les journalistes, le public."

S’il est trop jeune pour participer à une compétition internationale, le Gouvion remettra peut-être le couvert lors d’un prochain concours et garde un excellent souvenir de cette expérience: "J’ai beaucoup appris. J’ai également noué de nombreux contacts avec des personnes spécialisées dans le fraisage, tout comme avec le gagnant de cette épreuve. C’est vraiment très enrichissant, une belle expérience." Une belle expérience et un superbe résultat !

Cassandre: « Je rêve d’ouvrir mon commerce d’art floral »

Cassandre Claude, médaille d’argent.

Cassandre Claude, de Chiny, est médaillée d’argent dans la catégorie art floral.

Cassandre Claude a donc décroché l’argent dans la catégorie de l’art floral.

Cette citoyenne de Chiny est âgée de 21 ans et fréquente l’IFAPME de Libramont. Elle est actuellement en deuxième année et il s’agissait de son premier concours du genre.

"Une expérience vraiment chouette, commente Cassandre Claude. Je ne savais pas à quoi m’attendre, mais j’ai vraiment apprécié. Il y avait six épreuves distinctes qui allaient de la confection d’une couronne à un bouquet signature ou la décoration d’un sapin qui devait tenir trois semaines ou encore une mise en valeur d’une bière avec des fleurs. Mon bouquet signature était surtout composé de fleurs roses avec une structure plutôt linéaire, quelque chose de différent des autres. "

La jeune femme est actuellement en stage au "Jardin d’Hélène" à Jamoigne. Et lorsqu’elle aura terminé ses études, elle désire ouvrir son propre commerce.

"C’est mon rêve après ma troisième année, mais je dois encore emmagasiner de l’expérience, poursuit-elle. Cette épreuve m’a fait grandir. Participer au concours européen ? Je ne suis actuellement pas sélectionné, c’est le premier Demian Demeuse qui représentera la Belgique. Par contre, je vais faire tous les entraînements avec lui au cas où il lui arrive un pépin. Je serai prête aussi si je dois participer."

Et finalement en quoi consiste l’art floral pour Cassandre ? "Il faut sublimer les produits, les fleurs, faire des montages artistiques, mettre sa touche. Je n’ai pas encore un style bien précis, mais je suis plutôt fier de ce que j’ai déjà pu faire lors du concours", conclut Cassandre Claude.

Nathan, bon comme le pain

Nathan, 17 ans, de Bercheux, est apprenti chez Cerise et Chocolat à Vaux-sur-Sûre. ©ÉdA

Parmi les lauréats de ces WorldSkills Belgium, Nathan Beelen, de Bercheux, médaillé d’argent parmi les boulangers pâtissiers.

Deux déclinaisons de pain, une baguette, des viennoiseries ou encore une pièce montée: Nathan Beelen, de Bercheux (Vaux-sur-Sûre), a démontré son talent de boulanger et de pâtissier en décrochant la médaille d’argent.

Le coaching de l’IFAPME de Libramont

"Il fallait une préparation surtout au niveau mental, explique le jeune originaire de Braine-le-Comte. Et j’ai pu profiter d’un bon coaching au niveau de l’IFAPME de Libramont. Toutes les semaines, j’ai pu compter sur des conseils et je devrais d’ailleurs poursuivre les concours. Je suis déjà inscrit pour les Wordskills de l’an prochain."

À 17 ans, Nathan Beelen s’est lancé depuis un an et demi dans le monde la pâtisserie. "Avant, je suivais une formation de maçonnerie, cela n’avait donc rien à voir", sourit-il.

Pour l’instant, Nathan est apprenti dans la boulangerie Cerise et Chocolat à Vaux-sur-Sûre, un établissement dont le propriétaire a décidé de céder le relais. "J’ai déjà eu plusieurs propositions, mais je veux avant tout travailler dans une boulangerie artisanale."

Et le jeune artisan a un rêve: "Oui, bien sûr, j’aimerais ouvrir ma propre boulangerie dans le futur, mais je dois encore apprendre et décrocher ma gestion à l’issue de ma formation."