Balade sur les arbres et les arbustes

Cette balade, qui débutera à 14h au bout de l’impasse de la rue du Koun, aura comme but de vous familiariser avec les différentes essences d’arbres et d’arbustes présents sur le territoire du Parc naturel en utilisant leur tronc et leurs dernières feuilles restantes pour les identifier. "Durant 1 h 30, en plus de vous indiquer deux à trois curiosités d’intérêt culinaire sur les plantes que nous verrons, on vous chantera les capacités que ces arbres et ces arbustes ont développées pour prospérer. En effet, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les arbres de nos forêts ne font pas de fleurs visibles alors que les arbustes qui composent les lisières, s’habillent de fleurs à chaque printemps ?" Vous aurez la réponse à cette question et à bien d’autres au cours de cette balade dominicale.