Les Marchois ont célébré l’armistice

C ’est à l’église Saint Remacle que les cérémonies de l’anniversaire de l’armistice ont débuté par une messe solennelle chantée par le doyen Bernard Van Vynckt. À l’issue de celle-ci, et après que l’harmonie communale ait interprété la Brabançonne, un cortège en musique composé des représentants de la Ville, des scouts, guides, patronnés et louveteaux ainsi que de la police, de l’armée, de la magistrature, des pompiers, d’enfants de nos écoles et d’un large public s’est formé pour rejoindre le monument aux morts du Palais de Justice. Après un dépôt des fleurs effectué par des représentants de la Ville, de l’armée et de la FNC ainsi que des interventions de la Ville et d’élèves, l’hymne national a retenti avant qu’un cortège ne se dirige vers la " Source " pour une réception offerte par la ville de Marche.