Des QR codes sur les tombes de la commune de Messancy

Ainsi, chaque visiteur, muni d’un smartphone équipé d’un lecteur adéquat, peut scanner ce petit carré de pixels et ouvrir, via une connexion internet, une page fournissant tous les détails de vie du défunt, quelques photos et emplacement du monument, une description architecturale et symbolique, la retranscription des inscriptions présentes sur le monument ou encore les faits d’armes des morts pour la patrie.

"Nous comptons bien enrichir ces informations avec d’autres détails que pourront nous fournir les visiteurs", explique François Hotton.

Actuellement 37 tombes sont recensées. "On a découvert par exemple qu’un Messancéen est mort à Furnes lors de la guerre 40 à la suite de ses blessures, qu’un autre est décédé à Kolwezi, sans compter le militaire Richard Goedert décédé en 1982 en mission en ex-Yougoslavie", dit fièrement le responsable passionné de cimetières.

Un décret wallon

"La liste a été établie dans le cadre du décret wallon régissant les funérailles et les sépultures pour leur intérêt historique pour le rôle joué dans le développement de l’identité culturelle, artistique ou économique de la localité ou du pays", explique Laurence Lorgé, l’échevine chargée des cimetières. D’autres aspects sont également retenus comme l’intérêt artistique de la sépulture, sa qualité architecturale (chapelle, mausolée, statuaire, monuments signés), l’intérêt paysager de l’œuvre placée aux carrefours, dans les allées principales ou en périphérie et créant l’identité visuelle du cimetière. L’emplacement (dans une pente, en terrasse) et le travail technique de la sépulture peuvent également être retenus comme aussi la mise en œuvre de matériaux inhabituels ou de techniques particulières.

Sur le site Web

Enfin l’intérêt social: les activités, les professions constitutives de la société, de personnes reposant dans ces sépultures peuvent être relevées: élus locaux, instituteurs, accoucheuses, prêtres, bienfaiteurs, mineurs, soldats, victimes de guerre, communautés religieuses ou culturelles, représentants du folklore, etc. "Le collège peut prendre une délibération en incluant d’autres sépultures" relève l’employé communal.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en valeur des Sépultures d’Importance Historique et Locale (SIHL) que l’on peut également retrouver sur le site Web bibliotheca.messancy.be.