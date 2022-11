Bouillon: les soeurs de l'abbaye de Cordemoy ne partiront pas le 3 décembre

Le dossier traduit en espagnol pour le pape

Et ce n’est pas tout, Me Muylaert est occupé à monter un dossier "en béton", dit-il, à l’intention d’une instance supérieure au Vatican, "celle juste au-dessus de l’ordre cistercien de la Stricte Observance (Trappistes) qui a son siège à Rome."

Pour l’avocat bruxellois, l’ordre de fermer le couvent voici cinq ans, repose, affirme-t-il, "sur une erreur tragique. Les religieuses sont soumises à du harcèlement et de l’intimidation."

L’avocat souligne aussi que l’expulsion des religieuses n’a jamais fait l’objet d’aucun jugement. Le conseil d’administration n’a reçu aucun document en ce sens, précise-t-il encore.

Le dossier que Me Muylaert est occupé à finaliser, il dit l’avoir même fait "traduire en espagnol pour en faciliter la lecture au pape."

Quant au harcèlement des religieuses, l’avocat avoue aussi avoir été confronté à des procédés semblables à celles qu’a connues l’Église dans sa période la plus obscure.

"Le supérieur de l’ordre cistercien de la Stricte Observance affirme que le droit canon s’impose au droit civil. Je répondrai comme l’a fait un jour un Jésuite: ‘au-dessus du droit canon, il y a l’Évangile’. Comment peut-on faire subir cela à ces femmes ? Ces six religieuses ont entre 60 ans et 80 ans. Nous serions dans le cadre strict du droit civil, cela ferait belle lurette que la médecine du travail serait descendue à Cordemoy. Elles travaillent tous les jours pour leur ASBL. Ce sont donc de vraies travailleuses."

« Elles pourront poursuivre leur vie monastique »

Dans un premier temps, Me Muylaert affirme que les sœurs sont là jusqu’en mars, et espère pour plus longtemps encore: "Si nous gagnons au plus haut niveau, elles pourront poursuivre leur vie monastique."

Hier après-midi, à Cordemoy, juste avant d’assister à l’office de none, sœur Anne nous révélait ceci. "Ce ne sera pas une messe d’adieu ce dimanche, qu’on le sache ; ce sera une messe d’action de grâces. Et ce type d’eucharistie, on peut le renouveler tous les ans."