Bastogne et Bertogne lancent un pôle santé

Les communes de Bastogne et de Bertogne ne veulent plus être dans l’attente, mais veulent se montrer proactives en ce qui concerne le domaine de la santé sur le plateau de Bastogne. "La prévention est assez faible dans notre province, lance le bourgmestre bastognard Benoît Lutgen. Les principales causes de mortalité dans notre province sont liées à l’appareil circulatoire et aux tumeurs. Le cancer du poumon est le premier cancer masculin en termes de mortalité, celui du sein est le premier cancer féminin en termes d’incidence et de mortalité. Au vu de cela, nous avons pour objectif de devenir les leaders en matière de prévention santé." Le président du CPAS Jean-Michel Gaspard rappelle les programmes qui sont déjà mis en place comme "Sport sur ordonnance", lutte contre les problèmes d’assuétude (Mithridate, Solaix, plan drogue), printemps de la santé, Bastogne Ville Rose.