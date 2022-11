Alain Deworme tête de liste MR aux communales 2024 à Arlon

Une candidature largement approuvée par le bureau élargi du MR qui a voté a bulletin secret. "On peut dire que nous avons respecté la procédure en agissant de manière démocratique, se félicite Philippe Hornick, le président de la section locale. Il arrivait dans le passé que le président de la section désigne lui-même la tête de liste."

Une procédure qui n’est pourtant pas au goût de Carine Lecomte, tête de liste en 2018 et première échevine. Cette dernière ne s’est dès lors pas portée candidate à sa propre succession. "J’ai l’impression d’avoir été la dernière à apprendre la candidature d’Alain Deworme, même s’il n’a jamais caché son ambition. J’étais à l’étranger le jour de la réunion du bureau élargi le 9 novembre. Une réunion fixée manu militari par le président de la locale pour désigner la tête de liste. Il m’avait déjà pressée au mois d’août, j’estimais que c’était trop tôt. Il m’a alors dit une phrase sibylline “Attention ce ne sont pas toujours les mêmes, chacun son tour”. Je pensais que nous allions pouvoir discuter avec Alain et nous mettre d’accord entre nous. Ou à tout le moins pouvoir présenter notre bilan devant l’ensemble des militants. La méthode choisie manque d’élégance, de respect alors que c’était notre thème de campagne !"

« Carine s’est mise hors jeu toute seule »

La procédure a pourtant, selon Philippe Hornick, été validée lors d’une assemblée générale des membres, et par les instances supérieures du parti. "On aurait préféré avoir un petit duel entre deux candidats. Cela aurait été mieux. Mais Carine aurait voulu être candidate d’office. Tête de liste ou rien. Mais cela ne fonctionne pas comme ça, se défend le président arlonais du MR. C e n’est pas une sanction contre Carine. Elle est une bonne échevine, elle ne démérite pas. Mais elle est maître de son sort, et s’est mise hors jeu toute seule ! Elle fait toujours partie du MR et la porte lui est ouverte. Elle peut rejoindre la liste avec une place de choix."

Quant au timing très avancé, Philippe Hornick estime que cela permettra au parti de former une liste forte composée de 31 candidats, pour rester dans la majorité. "Maintenant que la tête de liste est connue, nous pouvons, avec Alain, aller voir les gens pour composer notre liste. On ne veut pas se laisser surprendre par le temps. Il faut avancer."

L’ambition de gagner un siège d’échevin

Une majorité que le MR partage avec la liste Arlon 2030 du bourgmestre Vincent Magnus. Pour deux mandats selon un accord signé en 2018. "Nous respecterons notre parole si mathématiquement cela est possible. Avec l’augmentation de la population, le collège comptera un échevin supplémentaire et nous espérons bien l’obtenir. On ne pourra le faire que si on gagne les élections. Pour cela, il nous faut une liste forte pour réduire la marge entre les 6 élus MR et les 12 élus d’Arlon 2030." Avec une redistribution des compétences au sein du collège.

Une position délicate

Il reste 23 mois avant le prochain scrutin communal. Un long timing qui met la tête de liste Alain Deworme dans une position délicate. "Je préfère laisser passer du temps avant de réagir à ce qui se passe. Laisser les choses s’apaiser. Il n’y a aucun problème entre Carine et moi. On se parle comme avant. Elle s’est positionnée différemment. Elle est en désaccord avec le bureau du parti. Pas avec moi. Tout cela se passe dans le respect entre nous deux."

Carine Lecomte souhaite quant à elle mener son mandat à son terme. "La situation actuelle pourrait provoquer des tensions, un mauvais climat. Ce serait négatif. Il reste du boulot, des dossiers à gérer. Je veux bien faire les choses les deux prochaines années dans l’intérêt général." Quant à savoir si elle rejoindra la liste en 2024: "J’en discuterai avec la tête de liste en temps voulu", conclut avec humour l’échevine.