Ah ! Oh ! Art, une nouvelle galerie d’art à Florenville

Une galerie différente

Si le but 1er de Ah ! Oh ! Art est de promouvoir les créations artistiques et leurs auteurs ainsi que d’aider les artistes dans leur communication et la diffusion de leurs œuvres, le fonctionnement de la galerie mise à leur disposition est différente. "L’association n’a pas la prétention de décider qui est ou n’est pas artiste. Nous nous basons sur les ressentis que les créations suscitent. L’exposition est en perpétuel mouvement avec des artistes qui exposent en même temps mais à des périodes différentes. Ils s’inscrivent en fonction des disponibilités et de leurs envies. La seule restriction est d’empêcher la monopolisation de la salle d’exposition par un seul artiste. De cette manière, le visiteur peut revenir tous les 15 jours en étant presque certain de découvrir d’autres œuvres et d’autres artistes", explique Bruno Dupont. (NDLR: Bruno Dupont c’est aussi l’artiste qui signe Débé la série "Demin je seré").

Heureux mélange de techniques et de personnalités

Pour la première exposition qui va du 16 novembre au 14 décembre, on pourra apprécier les créations de Joseph Collignon, Didier Goessens, Bruno Dupont, Pierre-Alain Gillet, Jean-Louis Sabbe, Christine Duquoc – aka Dame Tartine ; Lucien Grassian, Hélène, Arnaud Lefort et Débé. Le tout dans des techniques aussi variées que la sculpture, la peinture acrylique, l’huile, l’illustration, la gravure, la gouache, l’art digital, la typographie, le photomontage, le dessin…

Bref, un véritable kaléidoscope de créateurs, de styles, de techniques, d’ambiances à découvrir.

Vu le turn-over quasi permanent des artistes dans la galerie, chez Ah ! Oh Art il n’y a pas de vernissage d’exposition et les artistes ne sont pas nécessairement sur place. Par contre ce sont des bénévoles et, ou, des étudiants qui assurent l’accueil, le gardiennage et l’information quant à la galerie et l’association.

Dans un avenir proche, l’association espère concrétiser des échanges d’artistes avec la ville de Pézenas dans le sud de la France.

Galerie Ah ! Oh ! Art, r-d-ch de la résidence Hôtel de France, rue Généraux Cuvelier Florenville. Ouverte les mercredis, samedis et dimanches de 14 h à 18 h. galerie@ahohart.be – 0495 183 183