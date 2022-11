Je fuis deux guerres. J’ai quitté la Syrie le 18 août 2021 avec ma mère. Je viens de Damas. On est allées en Ukraine car mon frère et sa famille de quatre enfants étaient là-bas. On est restées à Kiev six mois. Nous deux, seules en Syrie, la vie était très compliquée. Il n’y a pas d’électricité, pas d’eau. Tous mes frères et ma sœur sont en dehors de la Syrie. On voulait se retrouver. Le 24 février, la guerre a commencé en Ukraine, et on a quitté le pays deux jours plus tard. On n’avait pas de carte de séjour en Ukraine, ni de passeport. On a voulu aller en Pologne. On est arrivées à la frontière polonaise après 24 heures, il y avait plein de voitures. Le plus dur jour de ma vie. On est restées cinq jours à attendre.

Et après ?

La Pologne, l’Allemagne et la Belgique. Ma sœur Ulla habite Arlon depuis 6 ans. Ce qui est formidable, on s’est tous retrouvés ici.

Et vous êtes prof de maths et donc vous venez donner un coup de main à des enseignants à l’institut Notre-Dame d’Arlon ?

Je suis en attente de papiers et d’être reconnue comme réfugiée. J’ai mes diplômes avec moi, je travaille depuis 7 ans, mais cela fait un an que je ne travaille plus. Maintenant, je parle le français, je suis là pour recommencer à pratiquer le métier. Je veux que mon temps soit utile.

L’école en Belgique ?

C’est différent de la Syrie. C’est bien organisé en Belgique. Le cursus en maths est le même avec de petits détails différents.

Vous aidez les élèves en classe ?

Oui, bien sûr, je suis très contente, les élèves sont gentils avec moi, ils me comprennent. S’il y a du vocabulaire que je ne sais pas, ils m’aident, il y a un échange. Moi, j’explique les mathématiques et eux m’aident en même temps en français. Je vais dans trois classes.

Votre futur, vous le voyez comment ?

J’espère être prof de mathématiques. Je veux continuer un master en maths à Liège. Je suis contente aujourd’hui, je n’avais plus vu la famille depuis 6 ans. Nous sommes ensemble. Dans la vie, le sourire, c’est important chaque jour. Avec les élèves, je ne veux pas être qu’un prof, avoir une sorte d’amitié, d’être leur grande sœur.