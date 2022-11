40 ans de prêtrise fêtés à Tenneville pour le Père Voidek

C’est au milieu des années 2000 que le Père Voidek, originaire de Pologne et ayant exercé une partie de son ministère au Congo, arrive dans le doyenné de La Roche-en-Ardenne. Rapidement, il se fait remarquer par son sens des relations, son empathie et son travail quotidien. Quelques années plus tard, il est affecté à Champlon-Tenneville où il prend en charge les paroisses de ce secteur. Là aussi, il est unanimement apprécié. Dernièrement, toute la communauté tennevilloise a tenu à le mettre à l’honneur pour les 40 ans de son ordination. " Cette messe est l’opportunité de venir remercier notre Seigneur de vous avoir appelé à son service. Appel auquel vous avez répondu en acceptant de quitter votre famille puis votre pays pour vous mettre au service des autres ", a-t-il été rappelé à l’entame de l’office. " Nous vous félicitons et vous remercions pour tout ce que vous nous apportez jour après jour ", a-t-il également été dit. Plusieurs références à Saint François d’Assise ont été utilisées lors de cette célébration. Loin d’être un hasard. C’est en effet ce saint que l’unité pastorale a choisi pour en être son saint patron. L’office était rehaussé par la présence du doyen Guillermo Perez Sanchez, du vice-doyen Moanda et des abbés Grenc, Aphrodis, Raphaël et Dariusz. Un moment de convivialité a ponctué cette célébration eucharistique, une nouvelle occasion pour tous de remercier le Père Voidek pour son travail et son humanisme.