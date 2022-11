À Arlon, la résidence de la Knippchen va s’agrandir sur trois étages

680 personnes sur liste d’attente

Mais malgré une capacité actuelle de 102 lits MR et MRS confondus, impossible de répondre à la forte demande. La liste d’attente compte aujourd’hui 680 personnes ! Autant dire qu’il faut anticiper et faire preuve de patience. Les travaux permettront d’élargir la capacité à hauteur de 45 lits supplémentaires grâce à l’agrément accordé par l’AWIQ "alors que l’arrondissement d’Arlon est déficitaire en nombre de lits", précise Alain Deworme, le président du CPAS d’Arlon.

Cette annexe sera construite sur trois étages perpendiculairement à l’arrière du bâtiment existant, en incluant l’école communale du Centre. "La salle de gym de l’école sera démolie et reconstruite parallèlement au rempart. Chacun des trois étages comptera 15 lits, soit un total de 45 lits. L’entrée se fera par la rue du Marquisat comme c’est le cas actuellement", poursuit Alain Deworme.

Intergénérationnel

Une configuration qui offre une position centrale par rapport au bâtiment existant et des liaisons aisées vers la future extension. La salle de gym de l’école sera également mise à disposition des résidents en dehors des horaires scolaires. "Ce projet lié à l’école renforcera l’aspect intergénérationnel. Les échanges entre les résidents et les élèves seront facilités grâce à la liaison verticale entre les deux bâtiments", se réjouit le président du CPAS.

Un ascenseur sera également aménagé pour permettre aux résidents du home de rejoindre la rue Reuter, sans emprunter la rue des Carmes qui n’est pas adaptée aux personnes âgées et qui représente un réel danger de chutes.

Deux unités dédiées aux personnes désorientées

Au niveau de l’occupation de l’extension, deux étages, soit 30 lits, seront dédiés aux personnes souffrant de troubles cognitifs tels que la maladie d’Alzheimer. "Le home compte actuellement 30% de résidents atteints de troubles cognitifs. Cette unité apportera à ces résidents davantage d’intimité, ils pourront également déambuler de manière sécurisée dans les couloirs selon le principe du Cantou. Cette unité offrira aussi davantage de sérénité aux résidents encore autonomes." Une manière de rattraper également les chiffres de la région. La Wallonie compte en moyenne 44% de résidents souffrant de troubles de l’orientation en maisons de repos. C’est plus qu’à Arlon.

Chambres communicantes

Le troisième niveau sera composé de chambres communicantes séparées par une porte. Elles permettront d’accueillir des couples, ce qui n’est pas possible actuellement. "Nous n‘avons pas tant de demandes que cela pour l’instant. Mais le fait d’en disposer pourrait décider des couples à faire la démarche d’entrer à la résidence, commente Alain Deworme. Cette configuration permet de reproduire une vie de couple. On peut mettre deux lits dans la même chambre et faire un salon dans la seconde chambre, par exemple."

Un chantier d’envergure dont le coût est évalué à 7 millions d’euros. Les travaux devraient débuter en juin 2024 pour une durée de deux ans. Le projet sera présenté ce jeudi soir au conseil communal qui débutera à 19 h.