« Virton, un petit trou des Ardennes »

Sans casser le mythe, M. Raucy y voit le style d’une époque: "On dirait à un enfant de 10 ou 12 ans de lire" Les Misérables ", cela le dégoûterait à tout jamais de Victor Hugo." M. Raucy confesse sauter de nombreuses pages. "Si vous lisez tous ses poèmes, il y en a des affreux", mais il reste admiratif de ses chefs-d’œuvre et des idées sur les pauvres, l’enseignement. En vrai gaumais, il constate: "Á Arlon, il arrivait dans une ville bourgeoise, royaliste, à Virton chez des gens proches de lui, républicains, amoureux de la France". Hugo relate tout ça à sa famille dans une lettre le 29 août 1862: "Je me suis enfui d’Arlon et je viens griffonner ceci dans un petit trou des Ardennes appelé Virton, au confluent de la Vire et du Ton."