Une louve à Botassart, au cœur d’un roman

Le troisième roman Louve, lève-toi de Nicole Collard se passe près du Tombeau du Géant à Botassart (Bouillon) : entre Ardenne et Gaume, en suivant les méandres de la Semois sauvage, la forêt sert de toile de fond à des rencontres parfois orageuses, parfois dangereuses, parfois drôles ou insolites. Au sein de la nature authentique, plusieurs destins s’entrecroisent et s’entrechoquent. C’est aussi près du Tombeau du Géant, qu’une jeune louve venue d’Allemagne s’installe pour reprendre des forces. Explications de l’autrice : « Je souhaitais placer l’histoire en Ardenne ou en Gaume. J’aime rédiger mes récits en partant de lieux réels (ou presque) et j’ai découvert l’annonce d’un château à vendre dans la région de Botassart. Je me suis servie des photos de la bâtisse pour laisser mon imaginaire créer le reste. Je voulais entremêler dans l’histoire des références et des légendes en contes régionaux. Et qu’un loup trouve refuge dans cet endroit magnifique. »