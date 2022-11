« Pour Sama » : ciné-rencontre

Ce jeudi 17 novembre, à 20 heures, se tiendra à la bibliothèque de Vielsalm un ciné-rencontre. Film proposé : « Pour Sama, journal d’une mère syrienne. » Ce film a été conscré « meilleur documentaire » du festival de Cannes. La projection sera suivie de témoignages de jeunes réfugiés d’origine syrienne. L’accueil est prévu à partir de 19 h 30, thé et pâtisseries seront offerts. L’accès à la soirée est gratuit. Elle est mise sur pied par Living Together ASBL, en collaboration avec le CPAS de Vielsalm, Crilux ASBL et le centre Fedasil Bovigny. J.-M.B.